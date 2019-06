Stop a schiamazzi e bivacchi. Scattano i sit-in dei residenti

Un presidio contro schiamazzi e bivacchi. Con l’avvicinarsi dell’estate il comitato “Parco farfalle Ugo Pecchioli” ha deciso di tornare in strada, e più precisamente ai giardini di via Refrancore, per affrontare di nuovo il problema legato alla sicurezza. Nel mirino ci sono alcuni incivili e vandali che passano le serate a bivaccare nel giardinetto. Lasciando al mattino la triste e scomoda eredità del loro passaggio: dalle bottiglie di birra vuote passando per cocci di vetro, lattine, cartocci e quant’altro.

«Il nostro sit-in di lunedì sera – spiega Luigi Vaccaro del comitato – serve ad alleggerire una situazione che si è fatta, via via, di nuovo difficile. Preciso che non sono i giovani ma il problema ma quelle persone che bivaccano e non ci fanno dormire la notte con le loro urla». Ecco perchè i residenti della zona hanno già provveduto a presentare le loro rimostranze ai vigili urbani, chiedendo un aumento dei passaggi nelle ore serali. Il comitato, però, spera anche in un coinvolgimento dell’amministrazione comunale, attraverso l’installazione di due telecamere e un aumento dell’illuminazione del parco delle farfalle. «Cercheremo – continua Vaccaro – di far sentire la nostra voce anche in Comune. Per evitare di dover passare un’altra estate movimentata».

Di sicuro i residenti non si fermeranno al solo presidio dello scorso lunedì. Nelle prossime settimane, infatti, potrebbero essere organizzati altri sit-in di ”protesta”, utili anche per affrontare i disservizi del quartiere oltre che quelli del giardino in sè. L’obiettivo è sia quello di contrastare il degrado sia quello di evitare un’emergenza sicurezza. Al momento legata solo a poche unità. «Tanti ragazzi – raccontano dal comitato – sono dalla nostra parte».