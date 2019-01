Una storia lunga 200 anni: «I burattini sono cultura»

Altro che televisione o youtube. Il vero intrattenimento si chiama teatro dei burattini. È sempre meno presente nelle nostre piazze, ma quando arriva il furgoncino del burattinaio gli spettatori non mancano; specie quando gli spettacoli sono quelli storici della famiglia Niemen, probabilmente i burattinai più antichi d’Europa: il loro albero genealogico affonda le sue radici nella Russia o nell’Est Europa, ma la moderna famiglia Niemen si è stabilita a Vercelli, e ha fatto della maschera di Gianduja il suo cavallo di battaglia. «Il mio Gianduja? È vecchio, ha preso un’infinità di bastonate», spiega Bruno, che utilizza da sempre gli stessi personaggi. «Uso soltanto burattini originali, che hanno almeno cinquant’anni e che recitano in spettacoli basati su vecchi copioni», precisa. I copioni Bruno li sa tutti a memoria: decide ogni spettacolo dieci minuti prima di alzare il sipario, a seconda del pubblico. Allora, allestisce i fondali, anch’essi, rigorosamente, originali, fatti su carta da pacchi di inizio Novecento.

«Dietro – spiega – c’è scritto il prezzo per i bimbi e per gli adulti: poche lire, perché all’epoca gli spettacoli erano rivolti specialmente a chi aveva pochi soldi». Oggi sono migliorate le condizioni di vita, ma il mestiere del burattinaio è quasi lo stesso: deve girare, da un capo all’altro del Piemonte o della Liguria, sperare che il pubblico arrivi numeroso e che la pioggia o altri eventi “concorrenti” come spettacoli o partite dirottino altrove gli spettatori. Ad esempio: il 6 gennaio, alle 15, si troverà alla Pro Loco di Bruino. Poi, chissà dove. Il tutto, nel nome dei burattini, per i quali Bruno nutre un sincero amore frutto di duecento anni di tradizione familiare. «Sono ottimista, come il mio burattino Testafina che, se prende una bastonata, è contento perché rischiava di prenderne due». Un ottimismo che gli permette di guardare avanti, di lottare contro la tv e internet. È una partita impari, ma tutti gli spettatori, quando cala il sipario, non vorrebbero più andar via.