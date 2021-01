Storico Carnevale di Ivrea, l’edizione 2021 diventa social

L’emergenza Covid ha fermato anche il Carnevale di Ivrea. L’edizione 2021, dopo l’annuncio dell’annullamento dello scorso ottobre, si sposta sui social: al via “Un Carnevale di Ricordi”, iniziativa lanciata dai fondatori della storica kermesse via social.

“Il Carnevale si ferma, ma non i ricordi di coloro che ne condividono l’amore e la passione – si legge in una nota -. L’iniziativa vuole raccogliere immagini, video e storie che permetteranno di rivivere, dal 6 gennaio fino a fine febbraio, le storie e le emozioni di una festa unica nel suo genere. Il materiale raccolto attraverso l’hashtag #uncarnevalediricordi (oppure inviato all’account dedicato uncarnevalediricordi@storicocarnevaleivrea.it) verrà selezionato e pubblicato sui canali social ufficiali dello Storico Carnevale di Ivrea. Mille occhi e mille emozioni per raccontare un’unica grande passione: quella per il nostro Carnevale, nella speranza di tornare a riviverlo presto tutti insieme, in piazza”.