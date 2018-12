Storico Carnevale di Ivrea: nominati gli Aiutanti di Campo per l’edizione 2019. Si tratta di Alberto Tosin, Riccardo Paglia e Massimo Lova. Toccherà a loro, dunque, vestire le cosiddete “braje bianche“. Tutti e tre alla prima nomina, avranno il compito di tramandare la tradizione coadiuvando i personaggi principali nei momenti più impegnativi e delicati della manifestazione.

CHI SONO I TRE AIUTANTI

Nominato Aiutante di Campo del Generale addetto al Generale, Tosin ha rivestito i panni dell’Ufficiale dello Stato Maggiore per 10 anni coprendo più incarichi (Alfiere, addetto alla Mugnaia). Eporediese e appassionato del Carnevale, è coordinatore del gruppo storico Reggimento Provinciale di Ivrea che sfila nel corteo storico della Manifestazione. Paglia sarà Aiutante di Campo del Generale addetto alla Signora Mugnaia. Ha vestito i panni dell’Ufficiale dello Stato Maggiore per 10 anni coprendo più incarichi tra i quali addetto alla Mugnaia, alle Spose e agli Alfieri. Per oltre 21 anni nello Stato Maggiore (furiere, addetto alle Spose e agli Alfieri) Lova, infine, è stato nominato Aiutante di Campo del Generale addetto allo Stato Maggiore.