Storie d’amore a 24 carati per i decani dei matrimoni

Quando l’amore è d’oro, compie cinquant’anni di matrimonio. Nella sala Juvarra dell’ex Curia Maxima a Torino, quaranta delle 2.500 coppie che in città festeggiano ben cinquant’anni di nozze si sono ritrovate per essere omaggiate dall’Amministrazione in un momento solenne. Il Comune, infatti, organizza ogni anno ventiquattro incontri per festeggiare le nozze d’oro dei suoi cittadini. E ad oggi sono già 1.300 quelle che hanno accettato l’invito. Le fotografie dei parenti, del fotografo ufficiale, la consegna di un diploma ricordo con una stampa d’epoca: tutto fa parte dell’emozione di un momento che alcune coppie speravano davvero di poter raggiungere.

