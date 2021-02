Stormi Michelle, la texana dalle curve di fuoco

Scatti da urlo per la prorompente modella, che vanta una laurea in scienze

Se Clint Eastwood è stato il leggendario “texano dagli occhi di ghiaccio”, uno dei suoi film cult, Stormi Michelle non può essere che una prorompente “texana dalla curve di fuoco”. Non siete d’accordo? Date un’occhiata alla gallery.

Protagonista di una serie di servizi bollenti per le più prestigiose riviste patinate, da Sports Illustrated a Maxim, la 30enne modella e soubrette può vantare con orgoglio una laurea in scienze.

Dopo il college si è iscritta infatti alla University of Beaumont e ha fatto in tempo a completare gli studi prima di diventare una celebrità in altri ambiti, grazie a scatti da urlo e alle sue curve mozzafiato.