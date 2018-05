Stormi Michelle è una top model “made in Usa”. E’ appassionata di basket, ma non disdegna la caccia e il football americano, dove è una tifosa accanita dei New Orleans Sainys. Con quasi 300mila followers su Instagram (ma non sono pochi quelli che la seguono anche su Facebook), questa mamma di due bambini lascia veramente senza fiato i suo innumerevoli fan con degli scatti a dir poco hot!! Ammiratela in questa fotogallery tratta dai suoi profili social!!