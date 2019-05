Stracchi riti di chiese moribonde

La festa dei lavoratori ha perso da tempo il suo alto significato ideale per assumere quello più fazioso di “adunata delle sinistre”. È il mito della piazza piena, che assilla da sempre i compagni. Ormai per riempirla sono costretti a metterci lo spettacolone, i rockettari, i cabarettisti di casa. Mi son sempre chiesto come se la caverebbero quelle allegre comitive di gitanti del primo maggio romano se a far vacanza fossero davvero tutti i lavoratori.

E quando dico tutti voglio dire proprio tutti: musicanti, tecnici, addetti ai trasporti, ai bar, ai ristoranti, come succedeva nel primo dopoguerra, quando i rossi tenevano ancora le armi nascoste in cantina aspettando baffone, e il primo maggio non c’erano voli né treni né trasporti urbani, tutto chiuso, tutto fermo. Persino il campionato di calcio, se il primo maggio cadeva di domenica, si anticipava al sabato.

Oggi, invece, il popolo dei telefonini è distratto, e per trascinarlo alle adunate le sinistre sono costrette a pagargli il viaggio, il pasto, le bandiere e il concerto. Ma non c’era già stato qualcuno, negli anni ’30, che aveva ‘sta fissa delle “adunate oceaniche”? Per fortuna il ricordo di quelle piazze brulicanti, di quelle folle in delirio, ha vaccinato i più intelligenti contro l’adunatismo, inducendoli ai sottili piaceri dell’individualismo. Assaporati quelli, la politica non c’entra neanche più. Disturba già solo l’idea di fare una cosa qualsiasi insieme a migliaia di persone.

Tanto, la gara delle piazze non dice nulla. Tutti barano sui numeri e sulle riprese filmiche. E poi, anche se porti davvero in piazza un milione di persone, porti solo il 2% degli elettori. Non rappresenteranno mai il 98% assente.

