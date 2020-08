Una strada attesa da 10 anni. E intanto il traffico esplode

Era il 2010 e nella politica locale si iniziava a parlare della tangenziale di Mappano, l’arteria capace di bypassare l’allora frazione evitando ai mezzi pesanti di attraversare il centro abitato e raggiungere Settimo, il nascente centro commerciale Settimo Cielo ma anche Leini e l’innesto dell’autostrada per Aosta. Sono passati 10 anni e di quel progetto neppure l’ombra, anzi molti protagonisti di allora sono scomparsi dal radar della politica così come la Provincia, sostituita dalla Città Metropolitana. Quello che non è scomparso però è il traffico che quotidianamente soffoca la lunga lingua d’asfalto chiamata Strada Cuorgnè, via Rivarolo e anche provinciale 267, l’arteria che taglia tutto Mappano, nel frattempo divenuto Comune.

Il problema negli ultimi tempi è cresciuto, spesso si vedono Tir attraversare il comune. La crisi deve aver inciso sulle casse di molte aziende che preferiscono tagliare per Mappano piuttosto che pagare il casello del Fornacino.

