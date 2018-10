In strada contro gli incendi: «Ridateci il presidio fisso»

In cento si sono ritrovati ieri all’angolo tra via Germagnano e corso Vercelli, per protestare contro la decisione del prefetto di sospendere il servizio di vigilanza davanti al campo rom. Eccezion fatta per i militari.

In poco più di una settimana, infatti, si sono verificati tre incendi che hanno coinvolto i rifiuti e le masserie abbandonati davanti all’ingresso del campo regolare. Con nubi tossiche a invadere il cielo e a inquinare l’aria.

Non un caso secondo i residenti del quartiere Rebaudengo che ieri pomeriggio hanno deciso di scendere in strada, per far sentire subito la loro voce.

