Strada provinciale 724 chiusa per lavori a Villanova Canavese. Dalle 7 di mercoledì 21 agosto fino alle 18 di giovedì 22, è previsto lo stop della circolazione stradale (fatta eccezione per i residenti), tra il km 0+000 e il km. 0+200, con deviazione del traffico su percorso alternativo (segnalato in loco).

LAVORI IN CORRISPONDENZA DEL PILASTRO 48

Lungo la provinciale, infatti, è presente un passaggio a livello (linea ferroviaria Torino-Ceres), dove sono in corso lavori di livellamento con sostituzione parziale del ferro e delle traverse in legno. L’intervento è previsto in corrispondenza del pilastro numero 48. Da qui la chiusura della strada 724.