Strade colabrodo e buche ovunque: ecco l’eredità di 13 giorni di pioggia

Dalle piccole buche ai crateri, passando per strade che sembrano delle vere e proprie groviere. Dopo quasi due settimane di pioggia le strade di Torino hanno cominciato a risentirne. “Merito” di un potente mix di grandine e pioggia che ha causato allagamenti e danni a non finire.

E nel caos generale non si è salvato nessuno. Dalle vie di Borgo Po e Cavoretto (con strade in balia del fango) a quelle di Sassi e Madonna del Pilone. Tanto che alcuni cittadini hanno preparato un corposo dossier, con interventi urgenti per strade da riassaltare e marciapiedi da mettere in sicurezza.

Santa Rita, per esempio, conta crateri ovunque. A cominciare da corso Orbassano. Vicino a piazza Pitagora, nei pressi della fermata del 2, i rattoppi sono saltati per l’ennesima volta.

