Strade come un colabrodo, task force contro le buche

Strade ridotte a un colabrodo. Dal centro alle periferie senza fare distinzione. Dopo la denuncia dei cittadini, pubblicata su queste colonne, è arrivata la risposta di Palazzo Civico che ha triplicato il numero di squadre di pronto intervento impegnate nella manutenzione ordinaria di via e piazze cittadine. Per le prossime due settimane, infatti, il numero di unità a disposizione del Comune salirà a quota dieci. Tutti gli uomini chiamati in causa saranno impegnati nelle piccole riparazioni del suolo che, ad oggi, sembra ridotto ai livelli di una groviera.

«Questa scelta – spiega l’assessora alla Viabilità, Maria Lapietra – ha l’obiettivo di risolvere le criticità dovute al lungo periodo di maltempo. Con abbondanti precipitazioni che hanno deteriorato la sede stradale, provocando la formazione di numerose buche». Nell’ultima settimana sono stati quasi 700 gli interventi che hanno visto impegnate le tre squadre al momento in servizio. Per un totale di 621 operazioni sulle strade e 35 sui marciapiedi. Sono 11, invece, le operazioni di transennamento. Come quella di corso Tazzoli dove una delle due corsie, in direzione corso Orbassano, è stata completamente “chiusa”.

Ma dando una rapida occhiata alla città possiamo notare come siano innumerevoli i punti critici. Dopo la riparazione del viale centrale di corso Unione Sovietica sono in molti coloro che sperano in un analogo intervento in via Filadelfia, davanti allo stadio del Toro, o in corso Bramante e in corso Lepanto. E mentre corso Cosenza assomiglia sempre di più a un percorso ad ostacoli, con almeno una decina di grandi buche presenti sulla carreggiata centrale, ecco rispuntare i problemi di corso Casale del pre collina. Ogni curva è un percorso a ostacoli con buche che si riaprono dopo ogni temporale. Sul caso è intervenuta anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, autrice di un post su Facebook. «Come potete vedere dalle foto scattate nelle ultime ore – spiega Appendino – sono in corso diversi interventi per ripristinare la qualità del manto stradale. La brutta stagione non ci ha permesso di agire subito ma nei prossimi giorni i cittadini vedranno i risultati del nostro lavoro».