Strade, cultura, scuola e musei: ora le scelte le fanno i cittadini

Influenzare le scelte di chi ci amministra. Una volta lo si poteva fare solo tramite le elezioni ma oggi, grazie all’uso sempre più diffuso delle nuove tecnologie e dei social, la partecipazione dei cittadini può influire su ogni ambito della pubblica amministrazione. Un processo che in qualche modo è stato favorito anche dai lunghi periodi di lockdown che hanno fatto diminuire in modo sensibile le possibilità di petizioni e raccolte firme. Per questo da qualche tempo si sta assistendo ad una forma di partecipazione digitale che ha visto diverse amministrazioni del nostro territorio colloquiare con i cittadini e renderli attori principali delle scelte più importanti.

La Città Metropolitana ad esempio sta portando a termine le consultazioni per il nuovo piano strategico metropolitano 2021/2023 attraverso il proprio sito istituzionale. I cittadini possono contribuire al processo di elaborazione del nuovo Piano compilando un questionario online ideato per raccogliere le opinioni e le istanze di chi vive e lavora sul territorio.

