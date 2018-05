Strade e club pieni di eroina. C’è una “sirena” da salvare

Il cielo sopra Manchester non è mai chiaro, o è grigio oppure è scuro come la notte, e piove spesso. In questa oscurità costante, tra le luci artificiali dei locali notturni e gli scintillii di un certo mondo perverso, dominano le sirene. Quelle delle ambulanze o della polizia nell’emergenza infinita della notte che non termina mai. Ma anche il modo come vengono definite le ragazze intrappolate in giri di droga, che diventano consumatrici ed esattrici. Anche Isabel, 17 anni, figlia di un importante politico che guarda la città dall’alto del suo attico esclusivo, è finita in questo mondo. Sulle sue tracce, in “La lunga notte del detective Waits” (Einaudi, 19,50 euro) di Joseph Knox, si muove per l’appunto Aidan Waits. Quando lo incontriamo è sdraiato a terra, colpito alla testa da un misterioso sconosciuto, è intontito e ubriaco forse, probabilmente strafatto. Perché Aidan Waits è un detective giovane ma già finito. L’hanno beccato a portare via droga dal magazzino delle prove e l’ispettore Parrs gli ha offerto una via d’uscita: infiltrarsi nell’organizzazione che sta inondando Manchester di eroina. Per Waits potrebbe essere l’occasione del riscatto, o la rovina definitiva, in ogni caso non ha alternative: deve accettare. Waits scoprirà che la povera Isabelle è finita proprio nella casa del grande boss, un criminale diverso dagli altri: è un businessman, non un semplice spacciatore. E’ una figura complessa, che non viene da un retroterra di disagio e criminalità. Quando la sua eroina tagliata male ucciderà dei giovani ragazzi in una festa privata lo vedremo chiamare, dal suo cellulare, le ambulanze. Ma non fatevi illusioni: è e resta un criminale. Come le bande che agiscono in periferia, nei magazzini e nei palazzi abbandonati, che governano il territorio con feroci ritorsioni, dal “sorriso di Glasgow” (uno sfregio attorno alla bocca) che colpisce molte sirene, agli omicidi. In questa notte interminabile che Knox conosce evidentemente come le sue tasche, in una sorta di ampio racconto dal respiro alla Winslow, c’è Isabelle da salvare dalla droga e da un passato che ancora la terrorizza e la porta alla fuga, c’è da chiarire il mistero di una testimone di giustizia che stava per tradire il boss ed è fuggita. E c’è un detective che deve salvare se stesso dall’abisso dei ricordi