Strade da paura, scavate nel bel mezzo di una foresta oppure a picco sul mare. Nastri d’asfalto frequentati da strane ed inquietanti presenze, come nel caso della Clinton Road in New Jersey. Oppure, più semplicemente, impossibili da asfaltare per via del freddo e dunque scavate nel fango come accade con l’Autostrada di Lena in Russia. In questo video andiamo alla scoperta delle 10 strade più pericolose e bizzarre del mondo.