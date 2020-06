Una strage di anziani poveri e soli: più che raddoppiati i funerali gratis

Così poveri che persino la morte diventa un lusso. Così stremati dalla crisi da non poter neppure pagare la sepoltura a una mamma o a un papà morto in ospedale o una Rsa. Oppure soli, senza figli, né nipoti, anche nel momento in cui si inizia l’ultimo viaggio. Anche un funerale, per molti torinesi, può diventare un’impresa impossibile. E per rendere tutti uguali almeno di fronte al trapasso deve intervenire il Comune, che – verificato il reale stato di indigenza dei parenti prossimi del defunto, la loro inesistenza o l’impossibilità di contattarli- offre il servizio a proprie spese.

È così da sempre, è stato così anche durante l’emergenza Covid. E i dati degli ultimi tre mesi raccolti da Afc, con i “funerali municipali gratuiti” più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, possono aiutare a comprendere il dramma del virus da un particolarissimo punto di vista. Facendo emergere diseguaglianze e fragilità che c’erano già, ma sicuramente sono state amplificate dalla pandemia.

