Strage delle studentesse in Spagna, il ministro Bussetti contro l’archiviazione: “Decisione inaccettabile, vogliamo sapere cosa è successo”

L'esponente del governo: "Colpo durissimo per le famiglie delle vittime e per tutti noi"

“Sono trascorsi oltre 3 anni da quel tragico 20 marzo 2016 in cui 13 studentesse impegnate nel progetto Erasmus morirono per un incidente stradale. Sette di loro erano italiane. L’archiviazione dell’inchiesta da parte della magistratura spagnola è un colpo durissimo per le famiglie delle vittime e per tutti noi. Una decisione inaccettabile e incomprensibile. Vogliamo sapere cosa è successo. Mi stringo intorno ai genitori e ai parenti delle ragazze strappate alla vita troppo presto”.

UNA DELLE VITTIME ERA DI TORINO

Lo ha scritto su Facebook, con un post durissimo, che esprime rabbia e dolore, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nell’anniversario del terribile incidente stradale avvenuto a Tarragona, in Spagna. Un incidente in cui persero la vita 13 studentesse universitarie impegnate nel progetto Erasmus, tra loro sette erano italiane ed una, Serena Saracino, 22 anni, era originaria di Torino dove era iscritta alla facoltà di Farmacia.



A BORDO DEL PULLMAN DELLA MORTE

Serena si trovava in Spagna, a bordo di un pullman che viaggiava in direzione di Valencia dopo essere partito all’alba da Barcellona. Con altri 56 studenti, tutti iscritti come lei al programma Erasmus, avrebbe voluto partecipare alla tradizionale festa di primavera delle Fallas: qualche ora di svago, poi il ritorno in Catalogna.

IL BUS COLPISCE IL GUARD-RAIL E SI RIBALTA

Ma il bus su cui viaggiava colpì all’improvviso il guard-rail, travolgendo la divisione centrale e finendo sulla corsia di marcia opposta, ribaltandosi poi su un fianco prima di terminare fuori strada la propria folle corsa. Un incidente assurdo, forse causato da un colpo di sonno dell’autista.