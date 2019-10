Strage dell’Erasmus. Ci sarà un processo. Serena avrà giustizia

Ci sarà un processo per la strage delle studentesse dell’Erasmus morte sul pullman tre anni e mezzo fa nell’autostrada tra Valencia e Barcellona. Tra loro anche la torinese Serena Saracino di 22 anni. Lunedì è arrivata la notizia dalla Spagna. Dopo le archiviazioni è stato accolto il ricorso presentato davanti alla Corte di Tarragona dai genitori delle ragazze e dallo stesso pubblico ministero.

«Abbiamo ricevuto una mail stringata in spagnolo – confermano i famigliari delle ragazze decedute nella strage – che ci dice solo che è stato accolto il ricorso. Non abbiamo altre notizie».

