Strage di Carignano, non ci sono più speranze per Aurora: morte cerebrale

Morte cerebrale per Aurora. Dopo aver superato la prima giornata di ricovero, molto probabilmente sarà dichiarato in serata il decesso della bambina di due anni, unica sopravvissuta alla strage consumatasi all’alba di lunedì in una villetta nelle campagne di Carignano, in cui sono morti il gemellino Alessandro, la mamma Barbara Gargano, 38 anni, e il cane Cicco, uccisi dal padre Alberto Accastello, 40 anni, che poi si è tolto la vita con un colpo di pistola alla testa.

La piccola, risultata positiva al coronavirus, è ricoverata nel reparto di Rianimazione del blocco Covid dell’ospedale Regina Margherita di Torino in condizioni gravissime visto che un proiettile le aveva attraversato il cervello: in questo momento si trova in quella che viene definita fase di osservazione, terminata la quale sarà dichiarata morta.