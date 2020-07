Strage di pesci nel torrente Malone: colpa di un versamento di liquami?

Si è mossa l’Arpa, con i suoi esperti, per capire cosa è successo, nelle ultime ore, nel torrente Malone, a San Benigno Canavese, da provocare un’insolita strage di pesci. Le indagini sono scattate in seguito al ritrovamento sulle sponde del corso d’acqua, di numerosi pesci morti.

PRELEVATI CAMPIONI D’ACQUA

Ad insospettire gli agenti della municipale, accorsi sul posto, è stata la sospetta colorazione delle acque, apparse visibilmente torbide. I vigili hanno così effettuato un sopralluogo ed eseguito un prelievo d’acqua. Il resto toccherà ai tecnici dell’Arpa cui ora toccano le successive procedure di verifica.

SOSPETTO VERSAMENTO DI LIQUAMI

Già ieri, in verità, l’Arpa è intervenuta per segnalazioni simili a Volpiano, Brandizzo e San Benigno. Tutti gli eventi potrebbero essere collegati (il condizionale è d’obbligo) ad un grosso sversamento di liquame da parte di un’azienda agricola, verificatosi nella serata del 29 a Rivarolo Canavese. Per stabilirlo con certezza sarà tuttavia necessario attendere l’esito delle analisi.