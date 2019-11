Strage di Quargnento, il Comune si costituirà parte civile al processo per l’esplosione della cascina

Tutto il paese in basilica per la messa dedicata ai tre vigili del fuoco deceduti nello scoppio. I bambini portano disegni e ceri sul luogo della tragedia

Il Comune di Quargnento si costituirà parte civile nel processo per l’esplosione della cascina che ha provocato la morte di tre vigili del fuoco. Lo hanno dichiarato la sindaca del comune alessandrino, Paola Porzio e l’assessore Luigi Benzi, che dal 2004 al 2019, è stato a sua volta sindaco della cittadina

RESTA LO SBIGOTTIMENTO

“La confessione del colpevole ha posto fine all’angoscia. Abbiamo avuto le risposte che cercavamo, ma restano intatti sbigottimento, amarezza e dolore per i caduti” ha spiegato la Porzio, che questa mattina mattina ha preso parte alla messa di suffragio nella basilica di Quargnento e poi, subito dopo, alla marcia silenziosa verso la cascina.

TUTTO IL PAESE ALLA MESSA

Tutto il paese ha partecipato alla funzione religiosa. Dopo la funzione i bambini delle scuole hanno deposto fiori, candele e disegni davanti alla cascina. Dopo la benedizione del parroco di Quargnento, don Mario Bianchi, sono stati liberati in cielo tre palloncini bianchi con i nomi delle tre vittime, Antonino, Marco e Matteo. “Siamo qui – ha detto il sacerdote – per portare un fiore e un cero ma anche per dire ai tre morti, ai feriti, ai loro familiari che vi portiamo nel cuore”.

UNA POESIA PER I TRE POMPIERI

Davanti alla cascina della morte, i bambini hanno letto la poesia “Il pompiere” di Gianni Rodari, scritta su un foglio che hanno poi appeso alla cancellata, accanto alla preghiera a Santa Barbara, protettrice dei vigili del fuoco.

L’OMELIA DI DON MARIO

Nell’omelia in basilica, don Mario ha letto alcune frasi pronunciate da Paolo Borsellino, pochi giorni prima di essere ucciso, in una commemorazione di Giovanni Falcone: “abbiamo un grande debito verso questi morti e dobbiamo pagarlo gioiosamente continuando la loro opera: facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che impongono sacrifici”.

LE PAROLE DI SINDACO E ASSESSORE

Dichiararci parte civile “è la cosa giusta da fare per tutto il paese, per il danno che ha subito a seguito di quello che è accaduto oltreché un atto di doveroso rispetto nei confronti delle vittime” ha proseguito la prima cittadina. “Questa tragedia ha ferito tutta l’Italia e, ancora più, gli abitanti di Quargnento” ha aggiunto l’assessore Benzi. La costituzione di parte civile, ha aggiunto, è, quindi, “un atto doveroso e di rispetto, oltre che nei confronti delle tre vittime, verso tutti i cittadini”

LA CONFESSIONE DI VINCENTI

Per l’esplosione è in stato di fermo, rinchiuso in una cella del carcere di Alessandria, Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina. L’uomo, che è accusato di disastro doloso, omicidio e lesioni volontarie, ha confessato di aver provocato l’esplosione per incassare i soldi dall’assicurazione, ma anche ieri, davanti al gip, durante l’udienza di convalida, l’uomo ha ribadito che non aveva intenzione di uccidere.