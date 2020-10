Una strage di lavoratori: da inizio anno 80 morti e oltre 27mila infortuni

Tra decessi e infortuni sul lavoro, dall’inizio dell’anno, la media è di oltre 1.500 vittime al mese solo a Torino. «Numeri impressionanti» secondo Cgil, Cisl e Uil, che non nascondono la preoccupazione per una «piaga» sempre più grave e che ha registrato un andamento costante anche nel 2020 con la complicità del Covid. Nonostante il lockdown e un drastico calo di assunzioni e occupati registrato nel primo semestre, la strage non ha rallentato la propria corsa.

Incidenti e Covid

L’ultima analisi dell’Inail, infatti, mostra come tra gennaio e agosto in Piemonte le denunce siano state 27.382 a fronte di 80 morti di cui 29 a Torino, dove gli incidenti denunciati sono stati 13.589. Numeri che contemplano anche le conseguenze della pandemia da Covid. In Piemonte sono 7.914 i contagi denunciati all’Inail, ovvero il 15,2% di quelli registrati in Italia. Di questi 26 sono stati mortali (8,6%) con un’età media di 59 anni. Nello specifico: 11 in provincia di Torino, 9 nell’Alessandrino, 1 nel Biellese e nel Cuneese, 2 nel Novarese e altrettanti nel Verbano.

