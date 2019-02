Strage Thyssen, ex manager ha già lasciato il carcere

Addio carcere, Marco Pucci ha ottenuto l’affidamento ai servizi sociali. L’ex manager della Thyssenkrupp di Torino, condannato definitivamente a sei anni e tre mesi di reclusione per il tragico incendio del 6 dicembre 2007, ha lasciato il penitenziario di Terni dove era detenuto dal maggio del 2016.

Il tribunale di sorveglianza, per la verità, lo aveva deciso già da qualche mese, ma la circostanza è emersa soltanto nelle ultime ore, dopo che la vicenda giudiziaria è tornata prepotentemente d’attualità, con la concreta possibilità di archiviazione in Germania per i due manager tedeschi condannati in Italia.

Già nel mese di giugno 2017, poco più di un anno dopo la condanna, Pucci aveva ottenuto la possibilità di svolgere un lavoro esterno al carcere come consulente in un’azienda del posto, con obbligo di rientro in cella alle 18.30. Nel frattempo ha chiesto pure la grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ancora in carcere, invece, Daniele Moroni, l’altro manager ternano condannato a sette anni e sei mesi di reclusione. Anche nei suoi confronti, comunque, è già stato disposto il beneficio del lavoro esterno e la possibilità di rientrare in cella alle 22, con la possibilità di usufruire di alcuni permessi premio nel weekend. Il suo legale, Attilio Biancifiori, ha preannunciato richiesta di affidamento ai servizi sociali nei prossimi mesi.