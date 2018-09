Non hanno affatto digerito quel rimprovero da parte di un parente di un anziano ospite di una casa di riposo di Strambino (To). E, per vendetta, hanno iniziato a lanciare sassi contro la struttura.

Gli autori del gesto, tre ragazzini probabilmente minorenni, sono ora ricercati in seguito alla denuncia della direttrice ai carabinieri di Ivrea. Nessuno è rimasto ferito.