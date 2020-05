«Strangolata dal guinzaglio del cane»

La piccola Gaia, sette anni, adesso è a casa e sta bene, ma l’altro giorno ha rischiato davvero grosso. Mentre andava in bici, è infatti rimasta intrappolata nel guinzaglio di un cane. Per pochi secondi, la bambina ha rischiato di soffocare e ora presenta un vistoso taglio all’altezza del collo. Il tutto è successo di pomeriggio all’interno del giardino Walter Ferrarotti, tra le vie Monfalcone e Rovereto.

Il papà racconta così quegli istanti. «Gaia è arrivata in bici in una zona dove alcuni alberi occludono la vista. A un certo punto, si è impigliata nel guinzaglio e non lasciando subito la presa, si è procurata un taglio vistoso. Ma poteva andare peggio, perché ha rischiato di strangolarsi».

Tuttavia, secondo i testimoni il guinzaglio in questione era estensibile. Che nelle aree urbane e nei luoghi pubblici è vietato in quanto, per tutelare la salute dei cani e prevenire potenziali incidenti, bisogna utilizzare un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 metri. E allora, ecco tornare d’attualità la convivenza, sempre difficile, tra padroni dei cani e famiglie con bambini.

Questa volta, niente animali liberi o escrementi nei giardini, ma un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Papà e mamme che abitualmente portano i figli al Ferrarotti lanciano l’allarme. «Quel giardino è molto frequentato da bambini con le mini-biciclette. Servono più controlli e sensibilizzazione nei confronti di chi non rispetta le regole».