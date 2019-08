Strappa la borsa a una donna facendola rovinare al suolo: preso 25enne

Poco dopo le 7 del mattino ha strappato la borsa a una donna che si stava recando al lavoro con un gesto fulmineo, facendola rovinare al suolo e procurandole alcune escoriazioni alle braccia e alle gambe.

La polizia, però, lo ha rintracciato dopo pochi minuti, in base alle informazioni fornite dalla vittima durante la segnalazione. Gli agenti hanno individuato una persona corrispondente all’identikit in via Collegno, con al seguito una busta di plastica contenente una borsa da donna della stessa marca di quella rubata poco prima alla donna.

Alla vista della polizia il giovane, un 25enne di nazionalità marocchina, ha gettato per terra la refurtiva e si è dato alla fuga lungo via Peyron. Nonostante ciò, grazie all’azione congiunta delle due volanti intervenute, è stato bloccato in via Tenivelli e arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto numerosi oggetti di illecita provenienza: telefoni cellulari, borse, borselli occhiali e altro materiale. Per questa ragione, il cittadino marocchino è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.

Tra il materiale sequestrato, gli agenti hanno trovato oggetti rubati a una donna lo scorso 20 agosto. Le descrizioni della vittima in sede di denuncia e il rinvenimento del materiale hanno portato i poliziotti a denunciare di stato di libertà lo straniero anche per questa rapina.