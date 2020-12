Stretta di Natale, Cirio: “Lasciare soli gli anziani è inumano. Se il Governo chiude tutto, metta subito mano ai ristori”

Il presidente della Regione: "Ok rigore e no a 'liberi tutti' ma serve anche buon senso". Poi l'appello ai piemontesi: "Fate acquisti in modo responsabile"

Ipotesi “zona rossa” a Natale? Interviene il governatore della regione Piemonte Alberto Cirio, spostando il tiro sugli spostamenti per i ricongiungimenti familiari, in particolare nei piccoli Comuni. A tal proposito, spiega il governatore, intervenendo a margine della presentazione dell’intervento a favore delle strutture residenziali, “la nostra posizione l’abbiamo espressa con molta chiarezza”.

LASCIARE SOLI GLI ANZIANI E’ INUMANO

Noi, argomenta il presidente della giunta “abbiamo oltre 1.200 Comuni, tanti piccoli. Pensare che Roma ha un raggio di 20 km e ci si può spostare liberamente e noi magari abbiamo anziani soli che a 500 metri non possono trovarsi coi loro cari perché è un altro Comune è qualcosa di ingiusto, ma soprattutto di inspiegabile e anche, se vogliamo, di inumano“.

SE NUOVA STRETTA, RISTORI SUBITO

Per Cirio, se il Governo dovesse decidere “per un’ulteriore stretta“, allora “metta immediatamente mano ai ristori, che molto spesso sono annunciati ma non si concretizzano in tempi rapidi. Si deve anche comprendere, infatti, che quando parliamo di economia, parliamo di tante aziende e tante persone”.

NUMERI BUONI MA NO “A LIBERI TUTTI”

“I numeri del Piemonte – incalza ancora il governatore – sono buoni, tutti gli indicatori sono ottimi. Raccolgono mesi e settimane di sacrifici. Questo però non deve essere scambiato per un ‘liberi tutti’, che non ci possiamo permettere: dobbiamo continuare ad avere rigore e responsabilità ma anche tanto buon senso“.

NECESSITA’ DI RIPARTENZA ECONOMICA

“Avere una strategia” per il presidente della Regione è “fondamentale” e “dal 21 febbraio io continuo a tenere una linea molto chiara di responsabilità e rigore, che va associato al buonsenso e alla necessità della ripartenza economica“. E’ necessario, pertanto, aggiunge il capo dell’esecutivo di piazza Castello: “avere una visione, tant’è che le nostre valutazioni sono sempre state ancorate ai pareri dei sanitari. Ma molto dipende da come ci comporteremo in questi giorni”.

FARE ACQUISTI CON SENSO RESPONSABILITA’

“Domani è sabato – ha argomentato ancora Cirio – e tutti dobbiamo avere un profondo senso di responsabilità nello scegliere di fare gli acquisti, di fare quelle che sono le attività ordinarie delle persone, nel modo migliore”. Per il governatore piemontese “quando si dice ‘se si aprono i negozi è ovvio che la gente va a comprare’ è evidente, non è obbligatorio però che si vada tutti nello stesso orario“.

EVITARE ASSEMBRAMENTI NELLO SHOPPING

“Quindi – è il suo pensiero – credo che il senso di responsabilità di ciascuno sia di scegliere orari più dilatati nel tempo per evitare assembramenti, perché dal comportamento dei singoli dipende quanto immagazzineremo di vantaggio sul virus che, unito al vaccino, ci possa permettere di uscire da questo incubo”.

CON IL VACCINO PIU’ FORTI CONTRO IL VIRUS

“Entro metà febbraio avremo vaccinato 172 mila piemontesi, 120 mila sono personale sanitario e oltre 50 mila ospiti delle rsa. Con l’arma del vaccino in mano saremo certamente più forti nell’affrontare il virus” ha poi concluso Cirio.