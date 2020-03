Stretta sul bivacco in Aurora: ecco i controlli anti ubriachi

Le sponde della Dora casa per disperati

Hanno fatto il bello e il cattivo tempo troppo a lungo, andandosene in giro a bivaccare sotto gli occhi dei residenti del quartiere Aurora. Infischiandosene del decreto del Consiglio dei Ministri e finendo per diventare il bersaglio di chi è costretto, seppur controvoglia, a restare a casa. Ma la bella vita di spacciatori, ubriaconi e amanti del bivacco potrebbe avere le ore contate.

Le numerose foto diffuse sul web, e le successive segnalazioni alle forze dell’ordine, hanno garantito un’accelerazione della stretta anti assembramenti. Ieri la polizia si è presentata a presidiare alcuni punti strategici. La passerella Carpanini, spesso invasa da spacciatori e perdigiorno, e le sponde della Dora, tra via Bologna e via Cigna. Luogo spesso frequentato da decine di soggetti che non sembrano aver intenzione di rispettare la legge.

