Stretta sulle mense scolastiche: chi non paga non avrà il pasto

Da settembre costerà meno avere due figli iscritto al nido o alla mensa scolastica di Chieri. Se non si paga, però, il bimbo rischia di rimanere senza pasto da un giorno all’altro. È tutto scritto nel regolamento delle entrate modificato nell’ultima seduta del Consiglio comunale: il secondo figlio iscritto alla mensa pagherà il 20% in meno; il secondo figlio iscritto al nido costerà la metà invece del 30% in meno, come previsto oggi. Gli sconti entreranno in vigore a settembre e varranno a prescindere dall’Isee del nucleo familiare: «È un segnale a favore di tutte le famiglie, considerando che quelle meno abbienti sono già tutelate dalle tariffe agevolate – motiva l’assessore all’istruzione, Antonella Giordano (Pd) -. A beneficiare della riduzione per la mensa saranno circa 200 famiglie, che risparmieranno oltre 1 euro al giorno. Per il Comune significa investire 40mila euro l’anno».

Nel regolamento che stabilisce queste modifiche si legge un’altra novità: «La fruizione del servizio di refezione scolastica può essere sospesa, previo congruo preavviso, nel caso di morosità durante l’anno scolastico». Tradotto: se i genitori non pagano, i bimbi possono rimanere senza pasto. È quello che anni fa aveva stabilito la Giunta Lancione: all’epoca il Pd aveva criticato, ora fa lo stesso? «Non so cosa sia successo allora però questa politica c’è sempre stata – risponde Giordano, che ai tempi di Lancione non era ancora in municipio -. Adesso l’abbiamo specificata soltanto come valore deterrente. Ci sono famiglie che accumulano debiti per anni e poi ci dicono: “Dove sta scritto che devo pagare?”. Comunque vale solo per l’asilo nido e la scuola dell’infanzia, che non sono scuola dell’obbligo: lì la mensa è un servizio che va garantito».

Ci sarà il rischio che, da un giorno all’altro, un bambino di tre anni resti senza pasto? E quanto ammonta questo “congruo preavviso”? «Non c’è un tempo specifico, di certo le procedure sono lunghe e non vanno avanti a cuor leggero. Il nostro obiettivo è soltanto far pagare i servizi a chi li riceve, anche per senso di equità nei confronti di chi è in regola».