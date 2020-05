Stretti in un fococo amplesso: fanno sesso in pieno giorno sulla pattaforma del lago di Sirio

Fanno sesso in pieno giorno sul lago di Sirio. La foto di due giovani immortalati mentre fanno l’amore sulla piattaforma dello specchio d’acqua di Chiaverano, sta facendo il giro dei social dove viene commentata in vario modo. L’episodio, di cui dà notizia il portale La Voce, risale alla tarda mattinata di ieri.

E’ ACCADUTO IERI MATTINA

Sono stati alcuni testimoni a notare la focosa coppietta che in piena “fase 2”, aggirando le rigide norme di “distanziamento sociale”, ne ha approfittato per dare libero sfogo alla propria passione aappartandosi” – si fa per dire – sulla banchina del lago. La segnalazione dei due amanti stretti in un focoso amplesso, prima di approdare sul web, è arrivata fino ai centralini del Comune.