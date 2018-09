Strisce blu in zona ospedali. Oltre 900 posti per residenti

Al vaglio l'abbonamento per i 5 parcheggi in struttura della zona

Una delle più ampie zone gialle della città dedicata ai residenti, sosta con disco orario nelle vie più commerciali, più posti dedicati a pazienti e volontari che fanno assistenza, sconti per i lavoratori ospedalieri sui micro abbonamenti su strada e agevolazioni nei parcheggi in struttura. Sono alcune delle novità contenute nella proposta messa a punto dal Comune per l’ampliamento delle strisce blu nella zona ospedali-Lingotto. L’assessora comunale alla Viabilità, Maria Lapietra, la illustrerà oggi a commercianti e sindacati della Città della Salute.

Per quanto riguarda i residenti, spiega Lapietra, «proponiamo quella che si presenta come una sperimentazione importante con l’introduzione del più ampio numero di posti gialli in rapporto al totale, 930 su 4.100, più 170 per i disabili».

