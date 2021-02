Strisce pedonali sparite dall’asfalto: così attraversare diventa pericoloso

Volenti o nolenti l’assenza delle strisce pedonali sull’asfalto è da sempre sinonimo di mancanza di sicurezza. Aspettando i lavori di tinteggiatura promessi da Palazzo Civico per la prossima primavera, molti quartieri continuano a fare i conti con una segnaletica a singhiozzo.

Che si trasforma in un pericolo per i passanti, tanto di giorno quanto di notte quando il pedone diventa spesso “di troppo” in mezzo alla strada.

A farne le spese sono soprattutto gli anziani e i disabili, vuoi per la loro andatura un po’ lenta, e le donne che girano con il passeggino al seguito. Ma sarebbe quasi inopportuno escludere, da questo elenco, tutte le altre categorie.

