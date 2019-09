In occasione del match di sabato tra Brescia e Juventus, per pochi minuti – nel settore ospiti dello stadio Rigamonti – è apparso uno striscione non autorizzato con il simbolo dei Drughi, il gruppo ultras bianconeri coinvolto nell’indagine Last Banner.

Grazie alla collaborazione delle Digos di Torino e Brescia, sono stati individuati i responsabili: si tratta di cinque ultras appartenenti all’articolazione di estrema destra ‘Drughi Giovinezza’, nei confronti dei quali sono state adottate sanzioni amministrative per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo e, in caso di recidiva, scatterà il Daspo.

Ai Drughi Giovinezza è riconducibile l’iniziativa di protesta messa in atto nella notte attraverso l’affissione di alcuni manifesti di solidarietà ai compagni coinvolti nell’operazione “Last Banner”, e sulla quale sono in corso approfondimenti.