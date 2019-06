Striscioni contro i cattivi odori: «Non posso aprire le finestre»

La protesta dei residenti contro i maleducati va in scena… a colpi di striscione. In via Pier Domenico Olivero, nel quartiere Lingotto, gli abitanti dei palazzi al civico 45 hanno escogitato un modo davvero singolare e divertente per protestare contro gli incivili che gettano l’immondizia tra un cassonetto e l’altro, oppure davanti all’ingresso del condominio.

Lo hanno fatto attraverso degli striscioni, con messaggi scritti col pennarello a metà tra l’ironico e l’infuriato. “Che puzza. Non posso aprire le finestre”, si legge su un lenzuolo appeso fuori da una finestra, chiusa, di un appartamento al pian terreno. Poco più in là, un altro striscione, con sopra scritto “Che odore spregevole. Pietà, pietà, pietà”.

Una sorta di esortazione, un messaggio neanche troppo velato indirizzato ai villani di turno. In effetti, davanti al condominio la spazzatura è presente in quantità copiose. Diversi sacchi contenenti ogni tipo di rifiuti lasciati davanti ai bidoni, sia sul marciapiede che dentro il cortile. Qualcuno che abita nel palazzo scende, scarica i suoi rifiuti e risale in casa.

Una situazione che va avanti ormai da diversi giorni e questa volta i residenti non se la possono prendere con gli zingari, che tra l’altro da un po’ di tempo hanno abbandonato l’accampamento abusivo nel giardinetto all’angolo con via Oberdan. Va detto poi che quello dei rifiuti è un problema presente in molte zone della circoscrizione Otto, ad esempio via Albenga, piazza Galimberti, via Alassio, via Tunisi, via Genova e corso Dante.

Criticità che esasperano i residenti, con le segnalazioni che si moltiplicano, anche sui gruppi social dei quartieri. Ma c’è anche chi, per fortuna, prende tutto con un po’ di sana ironia. Come hanno fatto gli abitanti di via Olivero, che per la loro protesta hanno scelto una penna e un lenzuolo.