Vedova muore di crepacuore durante i funerali del marito

La donna, 84 anni, alla vista del feretro, si è accasciata sul sagrato della chiesa: non ha retto al dolore per la perdita del compagno

Il suo cuore non ha retto al dolore provocato dalla perdita del marito. All’uscita del feretro dalla chiesa dei Domenicani ad Agognate, frazione di Novara, dove pochi minuti prima si erano svolti i funerali, M. A. V. 84 anni, ha avuto un malore e si è accasciata al suolo. Lì, sul sagrato.

SOCCORSI INUTILI, LA DONNA NON CE L’HA FATTA

Subito soccorsa dai presenti, tra cui un medico amico di famiglia (che le ha iniziato il massaggio cardiaco) e poi, in tempi rapidissimi, dal personale del 118, l’anziana è deceduta nonostante tutti i disperati tentativi di rianimarla.

LA TRAGEDIA DURANTE IL FUNERALE

La tragedia, come detto, è accaduta questo pomeriggio, a Novara a non molta distanza deal casello autostradale di Novara Ovest. Era ancora in corso la celebrazione delle esequie di A. B., 90 anni, scomparso due giorni fa dopo una lunga malattia, quando anche la moglie è deceduta.

SE NE SONO ANDATI INSIEME

I due, sposati da 62 anni, erano una coppia molto legata. Non avevano avuto figli ma tanti amici, molti dei quali erano presenti oggi, ai funerali, testimoni del drammatico epilogo. Per uno strano scherzo del destino, insieme hanno vissuto quasi tutta la vita e praticamente insieme se ne sono andati.