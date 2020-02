Stroncato da un malore durante un dibattito: a 77 anni è morto Giuseppe Cerchio

Un malore improvviso, mentre partecipava a un dibattito. Per l’ex consigliere della Provincia Giuseppe Cerchio, 77 anni, non c’è stato niente da fare: è successo ieri sera, durante un’assemblea organizzata dal comune di Baldissero Torinese, dove risiedeva.

Nato a Moncalieri il 4 agosto del 1942, laureato in giurisprudenza, è stato consigliere della Provincia di Torino dal 1995, eletto con il Popolo delle Libertà, con incarichi di capogruppo e vicepresidente del Consiglio. La lunga carriera politica era iniziata come consigliere comunale a Chieri nelle file della Democrazia Cristiana, è stato poi eletto in Regione Piemonte come consigliere e in seguito ha ricoperto l’incarico di assessore al lavoro e vice presidente della Giunta.

Giuseppe Cerchio ha ricoperto altri importanti incarichi, fra i quali la presidenza della Commissione regionale per l’Impiego e membro del Consiglio Generale degli Italiani all’estero, presidente del Consorzio Insediamenti Produttivi del Canavese, Consigliere di Chind Spa e Bioindustry Park Spa. Aveva pubblicato di recente un libro dedicato alla Provincia di Torino, alle sue trasformazioni avvenute nel corso degli anni fino alla nascita della Città metropolitana.

Il gonfalone della Città metropolitana di Torino sarà presente ai funerali.