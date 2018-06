Colto da un malore, esce fuori strada e si schianta in un fossato. Morto

Lorenzo Benedetto, 68 anni, non ha avuto scampo. Illeso il nipote che viaggiava in auto con lui

E' successo in via Volpiano a Leinì

Dramma, questo pomeriggio, a Leini dove un uomo di 68 anni, Lorenzo Benedetto, è morto stroncato da un malore mentre era alla guida della sua auto. Molto conosciuto in città per le sue attività sociali e sportive, Benedetto era al volante di una Fiat Punto quando, giunto in via Volpiano, è improvvisamente uscito di strada piombando in un fosso. Con lui, seduto di fianco, c’era il nipote, rimasto miracolosamente illeso.

STRONCATO DA UN MALORE

E’ stato lui a dare l’allarme, aiutato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto è stato fatto atterrare l’elicottero del 118 ma i medici del servizio di emergenza non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pensionato. La dinamica del tragico incidente è ora al vaglio della polizia municipale di Leini, giunta a sua volta in via Volpiano insieme ai carabinieri ed ai vigili del fuoco, ma non sembrano esserci troppi dubbi su quanto accaduto. Il 68enne è stato colto dal malore, con ogni probabilità un infarto, e per questo ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada.