Studente punito per un ritardo, il professore viene preso a pugni e calci dai parenti

Punisce uno studente per il ritardo, invitandolo ad allontanarsi, e per tutta risposta, viene preso a pugni e calci dai familiari del ragazzo. E’ accaduto questa mattina all’istituto tecnico economico “Russel-Moro” di corso Molise a Torino. L’allievo, un minorenne, giunto in ritardo in classe, era stato invitato dalla docente a recarsi dal preside per giustificarsi. Lui però si è rifiutato e allora la professoressa ha avvertito il vicepreside e un altro collega, intervenuti per allontanare l’alunno.

DOCENTE PRESO A PUGNI E CALCI

Sembra, ma questo dovranno appurarlo i carabinieri giunti sul posto per gli accertamenti di rito, che il giovane abbia telefonato a casa per raccontare l’episodio e poco dopo si siano presentati all’istituto il padre, con altri suoi due parenti (tra i quali un cugino maggiorenne dell’alunno). Sarebbero stati loro ad avvicinare il docente che pochi minuti prima aveva allontanato lo studente e, stando a quanto riferito da alcuni testimoni, ad aggredirlo, scaraventandolo a terra e colpendolo con pugni e a calci. Sul posto, come detto, sono intervenuti successivamente gli uomini dell’Arma insieme gli agenti della Polstato, chiamati ora a fare piena luce sull’accaduto mentre il docente è stato soccorso e accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dove è stato medicato.

LA DENUNCIA DEL SINDACATO

L’episodio è stato reso noto dalla Slc-Cgil, che si è detta disponibile a fornire assistenza legale all’insegnante aggredito. “C’è un problema di riconoscimento del ruolo della scuola, forse per troppi anni bistrattata – è commento per il sindacato del segretario Igor Piotto -. Gli aggressori vanno perseguiti e puniti”. Il professore, “un insegnante molto stimato” ha affermato Piotto, è stato aggredito all’interno dell’istituto e colpito con un pugno alla mandibola.