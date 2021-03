Scuola, studenti di nuovo in Dad: giornata di proteste in piazza Castello per dire basta alle chiusure

Ragazzi e genitori del Comitato Pas si sono ritrovati davanti alla sede della Regione per ribadire il loro no alla didattica a distanza

Giornata di protesta, oggi, a Torino, dove le studentesse anti Dad Anita, Lisa e Maia si sono ritrovate, in piazza Castello, davanti gli uffici torinesi della Regione, per ribadire il loro no alla didattica a distanza.

LA PROTESTA DEGLI STUDENTI

Con loro anche una vasta rappresentanza di studenti, dalla seconda media in su: tutti lì, insieme, opportunamente distanziati, muniti di computer, qualcuno anche di thermos di caffè e coperte, per seguire le lezioni, ciascuno dal proprio portatile. E tutti determinati a ribadire il loro “no” a questo tipo di scuola.

STUDENTI DEL PIEMONTE IN DAD

Da oggi, infatti, per i ragazzi di mezzo Piemonte scatta l’obbligo di sedersi dietro un pc, per almeno due settimane, in virtù della dell’attuazione del Dpcm del 2 marzo, ed anche alla luce della decisione del governatore Alberto Cirio di potenziare la didattica a distanza su tutto il territorio piemontese secondo due fasce di rischio.

I COMUNI DELLA FASCIA DI RISCHIO 1

Nei comuni che rientrano nella fascia di rischio 1, l’attività in presenza è stata, infatti, sospesa, con attivazione della Dad al 100% nelle scuole di ogni ordine e grado (ad eccezione di nidi e micronidi, dell’attività scolastica per i disabili e dei laboratori).

LIMITAZIONI NELLA FASCIA DI RISCHIO 2

In quelli a fascia di rischio 2, invece, l’attività didattica potrà proseguire regolarmente in presenza per nidi, micronidi, materne, elementari e prima media, mentre dalla seconda media in su (incluse dunque scuole superiori e atenei universitari) la Dad scatterà al 100% (sempre ad eccezione dell’attività scolastica per i disabili e dei laboratori).

LO SFOGO DI ANITA

“Meglio un lockdown totale che la chiusura della sola scuola. Avrebbe più senso”, ha sottolineato Anita, la studentessa 12enne diventata, ormai, simbolo della protesta no Dad.

ANCHE I GENITORI IN PIAZZA

In piazza sono scesi anche i genitori che non hanno nascosto il loro disappunto dopo le notizie, arrivate ieri, dal ministero dell’Istruzione che ha escluso dalla didattica in presenza i figli dei lavoratori essenziali. “Il ministero smentisce se stesso: prima concede la didattica a scuola ai figli dei lavoratori essenziali poi se lo rimangia. Stiamo valutando con dei legali se ci sono margini per un ricorso su questa decisione” ha spiegato Carola Messina, portavoce piemontese di Priorità alla scuola.

SCUOLA PAGA PREZZO ALTISSIMO

“E’ passato un anno e siamo allo stesso punto, la scuola di nuovo paga un prezzo altissimo e i genitori con loro. “Non ci sono congedi, né sostegni per le famiglie: il peso del welfare familiare è sulle spalle delle donne, sono loro a rimanere a casa in queste situazioni e mi pare non sia una grande conquista il giorno della festa della donna”, ha concluso Messina.

SITUAZIONE GRAVE IN TUTTA ITALIA

In ogni caso, in tutto il Paese da oggi gli studenti in Dad sono quasi 6 milioni: 5,7, milioni per la precisione, ovvero due su tre. E la situazione potrebbe addirittura peggiorare. Secondo alcune proiezioni 9 studenti italiani su 10, il 90,1% dei quasi 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie, nei prossimi giorni rischiano di finire in didattica a distanza con 7,6 milioni di ragazzi che resterebbero a casa. Da qui le proteste dei comitati di genitori, docenti e studenti da Nord a Sud della Penisola.

MANIFESTAZIONI DA NORD A SUD

Oggi, dunque, non solo a Torino, ma un po’ in tutta Italia sono previsti presidi, lezioni in piazza e striscioni sui portoni delle scuole ed alle finestre delle case. Manifestazioni organizzate dal Comitato Pas (“Priorità alla scuola“).