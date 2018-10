Studenti in piazza a Torino: bruciano i manichini di Salvini e Di Maio

Migliaia di studenti, di scuole medie, superiori e università, questa mattina sono scesi nelle piazze di circa 30 città italiane per lo sciopero proclamato dall’Unione degli Studenti, per “dare una scossa al Paese e rimettere al centro i bisogni e le rivendicazioni degli studenti”.

STUDENTI IN STRADA A TORINO

Centinaia di giovani sono scesi in strada anche a Torino, per protestare “contro razzismo, finto governo del cambiamento e disuguaglianze”. Il corteo, promosso dagli Studenti Indipendenti, è partito da piazza Arbarello ed è poi sfilato per le vie del centro città per raggiungere piazza Castello. Davanti al Miur, in corso Vittorio, i ragazzi hanno bruciato una telecamera di cartone posta sopra dei mattoni.

L’APPELLO PER UNA SOCIETA’ MULTICULTURALE

“I mattoni sono quelli che rischiano di caderci in testa tutti i giorni – spiegano – Le telecamere sono quelle che vogliono mettere in ogni scuola per controllarci”. “Dalle scuole all’università costruiamo una società multiculturale che educhi alle diversità a partire dai luoghi del sapere”, scrivono su Facebook gli organizzatori della manifestazione. Tanti i cartelli contro il governo: “Lega Salvini e lascialo legato”, “Una scuola sicura è antirazzista e antifascista”.

BRUCIATI I MANICHINI DI SALVINI E DI MAIO

Manichini raffiguranti i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono stati poi bruciati dagli studenti. Sui lampioni di piazza Castello, dove sono arrivati in corteo, sono state attaccate alcune foto dei leader di Lega e Movimento 5 Stelle col volto imbrattato di vernice rossa. La zona della protesta, di fronte agli uffici della prefettura, è presidiata da polizia e carabinieri