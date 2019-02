Studenti in piazza a Torino contro governo e nuova maturità. Lanciate uova e pietre contro l’Ufficio scolastico regionale [FOTO E VIDEO]

In migliaia sfilano per le vie del centro. Dito puntato contro il ministro Bussetti: "Il nuovo esame è un esperimento a cui noi non siamo preparati"

Contro i tagli e la nuova maturità “bocciamo il governo“. È una sentenza senza appello quella emessa dagli studenti che questa mattina si sono radunati in 30 piazze d’Italia, Torino compresa, per ribadire il loro “no” alle politiche del governo sulla scuola.

DITO PUNTATO CONTRO BUSSETTI

Dito puntato contro la nuova maturità targata Marco Bussetti. “Il nuovo esame è un esperimento a cui noi non siamo preparati” hanno protestato, in coro, i ragazzi.

GOVERNO BOCCIATO

Ad accompagnare il corteo decine di foto dei ministri Di Maio, Salvini, Bussetti e dell’ex premier Renzi. Non mancano ovviamente gli striscioni e i cartelli da “Questo non è il cambiamento” a “Governo bocciato”.

RIFORMA NON CONDIVISA

“Questa riforma – ha detto Giulia Biazzo coordinatrice dell’Unione degli studenti- non è stata condivisa con gli studenti. Sarà una primavera di mobilitazioni come non si vedeva dai tempi de ‘La Buona scuola’. Questo Governo è bocciato”.

MOMENTI DI TENSIONE AL CORTEO

Durante il corteo, che si è snodato lungo Piazza Arbarello, corso Galileo Ferraris, corso Matteotti, corso Inghilterra, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po e piazza Castello, si sono vissuti momenti di tensione con le forze dell’ordine.

UOVA CONTRO L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

E’ accaduto quando il “torpedone” degli studenti si è fermato davanti all’Ufficio scolastico regionale e qualcuno ha lanciato uova e pietre contro l’edificio di corso Vittorio Emanuele, prima che la polizia riuscisse ad allontanarli.

UOVA ANCHE CONTRO LA SEDE DELLA CITTA’ METROPOLITANA

Uova sono state lanciate anche contro la sede della Città Metropolitana. Numerosi i cori contro il ministro dell’Intero, Matteo Salvini. “Contro nuova maturità e tagli, bocciamo il governo”, recita lo striscione che questa mattina ha aperto il corteo in piazza Arbarello. Circa un migliaio gli studenti che vi partecipano.