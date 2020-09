Studenti preoccupati: «In classe non si può stare così distanziati»

«Siamo contenti di rivedere i compagni ma abbiamo anche paura del contagio». Si potrebbe riassumere così il pensiero degli studenti delle prime scuole torinesi che ieri mattina hanno riaperto dopo mesi di lockdown. A tornare tra i banchi sono stati i ragazzi di alcune primarie della scuole Coppino dell’Ic Foscolo, della Nigra e delle medie del Convitto Umberto I. All’istituto superiore Bosso Monti di via Meucci e nella succursale sono ripartite le lezioni, mentre al liceo D’Azeglio gli studenti sono tornati per i Pia, le lezioni di recupero. E se l’entusiasmo nella ripartenza è palpabile sui volti e negli abbracci fuori da scuola, sono tanti anche i dubbi sul futuro dell’anno scolastico. Anche perché la misurazione della temperatura all’ingresso non viene effettuata agli studenti e la mascherina in classe non è obbligatoria. «Se non facciamo attenzione qui scoppia di nuovo il virus: lo spazio in classe è poco e i banchi sono vicini» spiega Niccolò, dal liceo D’Azeglio.

