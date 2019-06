Per tutte le persone che vogliono iniziare un nuovo business è molto importante conoscere lo Studio BP Torino di via Nizza, in zona Lingotto, poiché rappresenta un’eccellenza per quanto riguarda la vendita o l’acquisto di qualsiasi tipo di licenza commerciale. Una società di servizi, insomma, composta da personale esperto, lo staff migliore cui affidare i propri affari. Una struttura fondamentale dato che iniziare una nuova attività commerciale o, al contrario, vendere la vecchia per lanciarsi verso il cambiamento, sono passaggi che richiedono pratiche molto delicate e rischiose. Nello Studio BP Torino si trovano esperti del settore che in maniera seria e professionale sanno aiutarvi in tutti i passaggi. Ecco come funziona.

«Chi vuole comprare una licenza viene affiancato da noi in modo da capire se il percorso intrapreso sia quello giusto, se insomma stia facendo un affare – spiega il titolare – allo stesso tempo per chi vende ci occupiamo noi in prima persona di conoscere i possibili acquirenti valutandone la serietà e la disponibilità economica. Il tutto, ovviamente, nel massimo rispetto della privacy dato che abbiamo a che fare con dati sensibili».

Ma c’è di più, anche i fastidi legati a possibili debiti societari con Equitalia, Inps etc. possono essere valutati e risolti grazie al supporto dello Studio BP Torino. Tra le licenze che vanno per la maggiore spiccano quelle per: bar, tabaccherie, bar tabacchi e ristoranti «sono le tipologie più richieste».

Indirizzo: via Nizza 253

Telefono: 011.6673087

Cellulare: 340.3353830

Orario: 9-18 (chiuso sabato e domenica)

Sito: www.studiobptorino.it