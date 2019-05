Il male ai denti non deve essere un problema, così come un sorriso bello, sano, bianco e perfetto. Inutile negarlo, la cura dei denti è importante, fondamentale per chiunque, così come lo è la scelta del professionista cui affidarla. Il nostro consiglio, rivolto a tutta la famiglia, dai bambini ai nonni, verte sulla dottoressa Paola Bracco con ben trent’anni di esperienza alla spalle, cortesia e predisposizione. All’interno del suo ambulatorio di corso Cadore 29 a Torino, nel quartiere Vanchiglietta, ogni persona viene assistita con pazienza da una squadra di collaboratori altamente specializzati anche in ortodonzia infantile e chirurgia. Lo studio effettua ogni tipo di intervento sui denti, dalla cura delle carie, agli impianti, all’estetica ma, il suo punto di forza, sono soprattutto le protesi mobili dedicate alle persone in età avanzata che spesso non possono permettersi gli impianti.

«Si tratta di ottime soluzioni – spiega la dottoressa – per le quali non è necessario spendere cifre elevate. Le protesi possono essere totali o parziali e, in questo caso, siamo in grado di realizzarle usando ganci invisibili per una resa estetica perfetta».

Ma quanto tempo occorre prima di avere una bocca nuova? «Se tutto va bene, in circa due mesi possiamo consegnare al cliente la sua protesi definitiva».

Come già detto, infine, lo studio della dottoressa Paola Bracco effettua anche impianti di altissimo livello, opera sui bambini e fornisce servizi di pulizia e sbiancamento.

