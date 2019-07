STUDIO DENTISTICO PASCOLI – Un sorriso perfetto dalla A alla Z. E adesso c’è anche l’osteopatia.

Uno studio completo per ritrovare il benessere, il proprio sorriso e la bellezza. Si tratta dello Studio Dentistico Pascoli del dottor Paolo Chiandussi (con alle spalle trent’anni di esperienza), nel cuore della Crocetta. Un ambulatorio che rappresenta un’eccellenza nel settore specializzato in tutto ciò che riguarda le cure, la prevenzione e l’igiene del cavo orale.

E c’è di più, perché oltre l’odontoiatria lo stesso studio offre servizi di estetica attraverso il filler (di cui è specializzato lo stesso Chiandussi) e di osteopatia. Una new entry molto importante per quanto riguarda il miglioramento dei difetti posturali, dei dolori, della cattiva occlusione. Ma, tornando ai denti, lo studio si occupa di endodonzia, implantologia, laser terapia, chirurgia, parodontologia, sbiancamento e inoltre panoramiche digitali in studio. E su quest’ultimo tipo di intervento merita sottolineare che il tutto avviene attraverso il laser di classe quarta, ossia, di ultimissima generazione.

La cura dei denti significa bellezza e bellezza vuol dire, oggi, anche aspetto più giovane. Come? Grazie al filler che consiste nel riempimento delle rughe soprattutto intorno alla bocca e sulle labbra. Insomma, un sorriso curato davvero dalla A alla Z.

Studio Dentistico Pascoli, corso Giovanni Pascoli 1, Torino;

Telefono: 011.3199698.

Orario: 9,30-13; 14,30-20; lunedì 14,30-20; venerdì, 9,30-13; 14,30-20 (sabato su appuntamento; domenica chiuso),

Sito Web: www.studiodentisticopascoli.it