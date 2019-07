STUDIO G.I. SRL TORINO – Per Dente e il suo staff amministrare le case è una professione seria.

Quella dei condomini e delle loro amministrazioni è materia delicata, meglio affidarla a professionisti. Michele Dente, contitolare dello Studio G.I. srl Torino lo è perché ormai da anni si occupa con perizia e grande professionalità della materia, anche per la sua pregressa esperienza come perito assicurativo.

Con il suo staff (5 persone) 2 collaboratori esterni, un architetto e un ingegnere, amministra stabili, condomini, fabbricati ma anche complessi commerciali e artigianali in Torino e Provincia, e Centri Commerciali in regime di condominio.

Perfettamente allineati con le leggi che regolamentano il nostro settore, lo Studio stipula Polizza assicurative per le spese legali contro i proprietari morosi, il condominio rimane indenne da qualsiasi spesa per le procedure Legali, per decreti Ingiuntivi e spese del Tribunale, fino al pignoramento dell’immobile e alla vendita all’Asta.

Lo Studio propone anche consulenze notarili e legali, mette a disposizione dei clienti un software che consente a ogni condòmino di visualizzare in tempo quasi reale le fatture e bollette pagate dal condominio.

Studio G.I. srl Torino, via Bologna 259/A, Torino.

Telefono: 011.5792415 (segreteria attiva anche di notte).

Email: amministrazioni.torino@gmail.com