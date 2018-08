Studio Rasero – «Progetto la tua nuova casa in 3D»

Ristrutturazioni e nuove realizzazioni, interni di appartamenti ma anche di uffici e locali commerciali, oltre a progetti di design e grafica. Sono questi i campi nei quali si muove da quasi trent’anni Massimo Rasero, architetto, che è stato professore al Politecnico di Torino. Nel suo studio di via Baretti 30 nascono progetti destinati al privato e al pubblico: sono moltissime le case private, non solo in Torino e provincia, ma anche gli studi professionali e le attività sulle quali ha messo personalmente mano. Alcuni esempi? I ristoranti Fricandò, che oggi si chiama Actors, Sogno Divino o Consorzio, tutti a Torino.

«Un lavoro a 360°, partendo dal progetto e finendo con la consegna ’chiavi in mano’ al cliente. Rispetto ad altri studi del mio settore, uno dei nostri punti di forza è nei rendering, le immagini tridimensionali dei progetti che vanno al di là del semplice disegno e danno perfettamente l’idea di quello che sarà il risultato finale».

Massimo Rasero è sempre alla ricerca del meglio che offre il mercato frequentando costantemente anche le fiere di settore, e nel suo laboratorio di corso Marconi realizza anche modelli tridimensionali in legno, alluminio, acciaio e vetro, sia che si tratti di pezzi unici sia per una produzione seriale.

Contatti: 335.5283388.