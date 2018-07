Studio Santoro, i veri esperti del condominio

In mezzo a tanti amministratori condominiali un po’ improvvisati, c’è invece chi ha fatto di questo ruolo una vera e propria missione. Come Salvatore Santoro che è nel campo quasi da quarant’anni e dal 1995 se ne occupa in pianta stabile. Lo Studio Santoro, in via Cumiana 29/A, è a gestione familiare e si occupa con competenza di amministrazioni di stabili, rimanendo sempre al passo con le nuove leggi, ma al contempo è anche una rinomata agenzia immobiliare che opera nel residenziale come nel commerciale in tutta Italia essendo associata FIAIP, la più importante Federazione degli agenti immobiliari nel nostro Paese.

«Non siamo in franchising e da libero professionista possono muovermi senza vincoli di mercato, appoggiandomi a diversi studi professionali di settore». Lo Studio apre lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-12, martedì e giovedì 15.30-18. Contatti: 011.2481997