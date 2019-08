STUPRO A PORTA PILA. «Era come una belva e l’ho bloccato: la castrazione unica pena possibile»

«Un taglio. Netto. È questo che dovrebbero fargli. Castrarlo». È ancora scioccato per quello che ha visto El Sayed Salem Shaker, 57 anni, il meccanico che ha salvato Laura bloccando l’aggressore. E nella sua officina a due passi dallo stadio della Juve dimostra di avere le idee chiare su quella che ritiene l’unica pena possibile per chi si macchi di un crimine del genere.

«Perché bisogna impedire che lo faccia ancora». E «per averne la certezza esiste soltanto un modo. Un taglio netto». Quella che si è trovato di fronte, del resto, era «una scena terribile, di quelle che non vedi neanche nei film». Talmente cruda che «descriverla non è possibile».

Lo sfondo era quello di un androne di un condominio di Porta Palazzo. Quello in cui El Sayed Salem Shaker abita con la famiglia da diversi anni. Sono quaranta quelli che ha trascorso nel nostro Paese. E dopo tanti sacrifici è riuscito a ottenere quella cittadinanza di cui va giustamente orgoglioso. Sposato, padre di tre figli, lunedì mattina stava uscendo di casa per andare al lavoro come tutti i giorni. Era l’alba, ha sentito Laura implorare pietà – «urlava aiuto, erano grida disperate» – e si è affacciato nella tromba delle scale. «E quello che ho visto era terribile». Il senegalese «sembrava una belva». E il meccanico gli ha urlato di smettere. «Di lasciarla stare». Ma «lui continuava, sembrava un animale». E allora El Sayed Salem Shaker è corso sotto e l’ha staccato dalla vittima. «Poi lui ha provato a scappare, ma l’ho bloccato, e non si è più mosso».

Reazioni? «Nessuna, è rimasto in silenzio. Muto. Mi ha solo chiesto una sigaretta». Nel frattempo qualcuno aveva chiamato la polizia, dopo qualche minuto le volanti del commissariato centro erano sul posto. Il senegalese è stato caricato in auto. «Ma prima l’hanno dovuto vestire, perché era completamente nudo».

I suoi vestiti buttati sul pavimento sotto le scale, con quelli della povera vittima. Una borsa dall’altra parte, due cani che correvano su e giù per le scale. Erano quelli con cui Laura era uscita per una passeggiata. E prima di seguire i poliziotti che l’hanno scortata al pronto soccorso con un’ambulanza ha preteso di essere sicura che in sua assenza stessero bene. Ieri li ha riabbracciati. E mentre li coccolava il suo pensiero è andato a El Sayed. «Un angelo», ha detto Laura. E a lui questa definizione piace. «Ma non chiamatemi eroe – dice – Ho solo fatto quel che chiunque dovrebbe fare».